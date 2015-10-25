أمطار غزيرة في الغردقة ورأس غارب وانتظام حركة الملاحة

تعرضت مدينتا رأس غارب والغردقة، بعد ظهر اليوم “الأحد” لأمطارٍ غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ظهور كمياتٍ كبيرة من السحب وانخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن أصوات رعد والبرق، وكانت قد خلت شواطئ القرى السياحية من السائحين، فيما انتظمت الحركة الملاحية البحرية داخل مينائي سفاجا والغردقة، وعززت إدارة المرور من تواجدها على الطرق الخارجية، وطالبت السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية.

وأعلن رؤساء مجالس المدن، رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطارالغزيرة، وتحولها لسيول في بعض المناطق.