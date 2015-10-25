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وصول 70 قاضي للأقصر استعدادًا لجولة الإعادة

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وصول 70 قاضي للأقصر استعدادًا لجولة الإعادة وصول 70 قاضي للأقصر استعدادًا لجولة الإعادة

قال المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إن 70 قاضي من القضاة المشرفين على جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، قد وصلوا اليوم “الأحد”، إلى المحافظة على متن طائرتين حربيتين .

وأشار “إبراهيم”،  إلى أن باقي القضاة، والبالغ عددهم 421 قاضي سيصلون تباعًا إلى المحافظة خلال يومي الأحد والإثنين.

وأوضح رئيس اللجنة العامة،  أن عدد القضاة الذين سيشرفون على لجان الاقتراع بالمحافظة، هو 377 قاضي إلي جانب 44 قاضيًا سيترأسون اللجان الرئيسية، و6 قضاة باللجنة العامة، و10 مستشارين باللجان العامة في الدوائر الـ 6.

وبلغ عدد المقار الانتخابية، التي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة الأقصر ال، 5، عدد 172 مقرًا بها 378 لجنة منها 93 لجنة  مخصصة للرجال، و89 لجنة مخصصة للسيدات، و196 لجنة مشتركة للسيدات والرجال.

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