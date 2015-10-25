القوات البحرية تحبط تسلل 238 مهاجرا غير شرعى إلى إيطاليا

تمكنت عناصر القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية، والقبض على 238 متسللا داخل بلنص للصيد بالبحر المتوسط متوجهين لإيطاليا.

ورد بلاغ إلى قاعدة بور سعيد البحرية يفيد بالاشتباه فى قيام أحد بلنصات الصيد بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية بالمنطقة شمال مدينة البرلس، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه 2 قطعة بحرية للقيام بأعمال البحث والقبض على بلنص الصيد، الذى تبين أنه يدعى "الفاروق عمر" ويحمل على متنه عدد 238 فردا من بينهم 100 مصريين و138 فردا من جنسيات "العراق – الصومال – الكونغو – إثيوبيا – تشاد – شمال السودان – جنوب السودان – جزر القمر"، كانوا فى طريقهم للقيام بهجرة غير شرعية إلى إيطاليا .

وقامت الوحدات البحرية بالسيطرة على البلنص واقتياده إلى ميناء دمياط، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية والوجبات للأفراد المقبوض عليهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.