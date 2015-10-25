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القوات المسلحة تعلن مقتل 25 ارهابيا خلال مداهمات فى سيناء

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القوات المسلحة تعلن مقتل 25 ارهابيا خلال مداهمات فى سيناء القوات المسلحة تعلن مقتل 25 ارهابيا خلال مداهمات فى سيناء
أعلنت القوات المسلحة أن قوات انفاذ القانون من الجيش والشرطة المدنية واصلت استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة " حق الشهيد " لاستهداف العناصر الارهابية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بمدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء .

وقد أسفرت أعمال التمشيط والمداهمة التي جرت علي مدار اليومين الماضيين عن القضاء علي 25 تكفيري خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش وزرع العبوات الناسفة علي محاور التحرك ، وتمكنت القوات من رصد واكتشاف وتفجير 39 عبوة ناسفة تم زراعتها من قبل العناصر الارهابية لاستهداف دوريات القوات المسلحة والشرطة ، كما تم القبض علي 15 من المشتبه بهم

وأشارت القوات المسلحة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 36 ملجأ وخندق لاختباء واخفاء الافراد والعربات ، واكتشاف وتدمير مستشفي ميداني ومركزا للقيادة والمراقبة تحت الارض و2 مخزن للاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ، والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة للتحكم والانطلاق لتنفيذ الهجمات الارهابية ، وتم ضبط 6 بنادق الية و 2 رشاش بورسعيدي و1867 طلقة انواع و 2 مقذوف ار بي جي و 2 قنبلة يدوية و 2 حزام ناسق و 2 تليسكوب قناصة ونظارة ميدان و10 خزنة الية ورشاش وجهاز لاب توب وتابلت ووسائل للاتصالات ، وكمية من الملابس والمهمات التي تستخدمها العناصر الارهابية ، كذلك ضبط 15 شيكارة من من مادة " سي 4 " و 95 كرتونة سلك لحام و3 اسطوانة غاز وكميات كبيرة من شنابر حديدية والتي تستخدم في تصنيع القنابل والعبوات الناسفة .

كما قامت القوات بحرق عدد من العشش والاوكار والزراعات التي تستخدمها العناصر الارهابية للاختباء وكقاعدة لتنفيذ هجماتها ، وتدمير 22 دراجة نارية و7 سيارات انواع تستخدمها هذه العناصر من بينها 2 عربة دفع رباعي مسلحة برشاش 14.5 مم وضبط 4 سيارات و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية . واكتشاف وتدمير 11 مزرعة للنبات المخدرة و7 اطنان من نبات البانجو المخدر.

وتواصل عناصر انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني وعناصر الدعم من الوحدات الخاصة وقوات التدخل السريع والشرطة المدنية تنفيذ كافة المهام المخططة بنجاح لتطهير سيناء من الارهاب وتوفير المناخ الامن للمواطنين واستكمال جهود التنمية الشاملة لمدن وقري شبه جزيرة سيناء .

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مصر 365