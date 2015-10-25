بعد نهاية أول مراحله.. نجوم “THE VOICE” يؤكدون التشويق سيزداد بمرحلة “المواجهة”

“مرحلة المواجهة ستكون حافلة بالتشويق هذا الموسم”،بهذه الكلمات علق نجوم برنامج “TH E VOICE” ،كاظم الساهر ،شيرين عبد الوهاب ،صابر الربااعى،وعاصى الحلانى، وذلك عقب انتهاء مرحلة “الصوت وبس” (Blind Auditions) ،من الموسم الثالث للبرنامج.

وأكد النجوم الأربعة بأن هذا الموسم حفل بمواهب استثنائية من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وبأن مستوى بعضها أفضل بكثير من السابق،وهو ما وصفه ” الساهر”، قائلا”المسرح ملتهب هذه السنة بشكل كبير”، بينما تعلّق شيرين عبد الوهاب ”كل الأصوات سلطنتنا”.

ومن جهته نصح عاصي الحلاّني المشتركين بـ”أن يعرف كل منهم ماذا يختار” في مرحلة “المواجهة” (“The Battles”) المقبلة، وأشار صابر الرباعي إلى أن “التشويق سيزداد أكثر في الأسابيع المقبلة”.

يذكران الحلقة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى ،والتى قدمت مساء أمس السبت ،أنتهت بضم 12 موهبة لكل من شيرين وصابر وعاصي، بينما اكتفى كاظم بضم مشتركاً واحداً إضافياً إلى فريقه، ليكون بالتالي عدد المواهب الإجمالي في فريقه 11.