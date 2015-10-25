حجز دعوى بطلان حكم استبعاد “سما المصري” من انتخابات النواب للحكم 1 نوفمبر

قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز دعوى البطلان، المقامتين من سامية أحمد عطية الشهيرة بـ “سما المصرى”، والمطالبتين بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، للحكم بجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٠٦ لسنة ٦٢ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وسمير صبرى المحامى، حيث استندت في دعوى البطلان إلى الخطأ الحسيم في صفة الطاعن، حيث لا يجوز له قانونًا الطعن على قرار اللجنة العليا لأنه ليس من ضمن المرشحين.

وأضافت الدعوى أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانونى بسبب أعمالها الفنية، مؤكدة أن الحكم صادر على حق الناخبين في حرية الاختيار بأن حجبت عنهم أحد المرشحين دون أن ينالها شائبة، بغير أنها أبدعت في أعمالها الفنية المتميزة.