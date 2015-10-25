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ننشر أسماء 5 متوفين نتيجة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية

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ننشر أسماء 5 متوفين نتيجة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ننشر أسماء 5 متوفين نتيجة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية
أصدرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بيانا، منذ قليل، أكدت خلاله أن سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية أسفر عن وفاة 5 أشخاص فى ثلاث منفصلة.

وأوضحت صحة الإسكندرية أنه فى شارع محرم بك تسبب سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك فى صعق كهربى لطفلين وشاب توفوا فورا، وهم "على خالد على" (8 سنوات) و"أحمد خالد على" (4 سنوات) و"إسلام باهر متولى" (29 سنة)، كما توفى الشاب "طه محمد طه" (25 سنة) صعقا بالمنشية، نتيحة سقوط كابل كهربى داخل حفرة، بالإضافة إلى "قبطان حسن الناضورى" (22 سنة) الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة أزمة قلبية، تم نقل الجثامين الخمسة إلى مشرحة كو م الدكة.

كما تسبب حادث اصطدام توك توك مع موتوسيكل فى إصابة 3 شباب أحدهم أسعف فى مكان الحادث، وتم نقل أحد المصابين إلى المستشفى الجامعى، والثانى إلى مستشفى العامرية وجار علاجهما.

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