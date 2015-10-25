بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة الإسكندرية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد قليل، لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة الأوضاع بها، بعد تعرضها لسقوط أمطار وحالة طقس سيئ، أدت لوفاة عدد من المواطنين.

وكان رئيس الوزراء قد وجه الدكتور أحمد زكى بدر ، وزير التنمية المحلية بالمتابعة مع المحافظ والتأكد من العمل على سحب المياه فى أسرع وقت، والمتابعة المستمرة، ووجه أيضا الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بالمتابعة بعد وفاة عدد من المواطنين جراء ما تعرضت له المحافظة بعد سقوط الأمطار.

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