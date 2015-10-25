أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة الإسكندرية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ

Google+ Print
بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة الإسكندرية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة الإسكندرية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ
يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد قليل، لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة الأوضاع بها، بعد تعرضها لسقوط أمطار وحالة طقس سيئ، أدت لوفاة عدد من المواطنين.

وكان رئيس الوزراء قد وجه الدكتور أحمد زكى بدر ، وزير التنمية المحلية بالمتابعة مع المحافظ والتأكد من العمل على سحب المياه فى أسرع وقت، والمتابعة المستمرة، ووجه أيضا الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بالمتابعة بعد وفاة عدد من المواطنين جراء ما تعرضت له المحافظة بعد سقوط الأمطار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365