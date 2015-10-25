ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب المسمم لتلاميذ مدرسة فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عامل نظافة مسئول عن مقصف مجمع مدارس التعليم الأساسى بمدينة سنورس، لقيامه ببيع مشروب مسمم للتلاميذ، ما تسبب فى إصابة 7 تلاميذ بحالات تسمم، بينهم حالة خطيرة، وتم نقل التلاميذ إلى مستشفى سنورس المركزى وتلميذ حالته خطيرة مازال محتجزا بالعناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا بإصابة 7 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسى بحالة تسمم، إثر تناولهم مشروبا مسمما من داخل مقصف المدرسة، وهم: كريم محمد 14 سنة وسلامة محمد احمد 10 سنوات ومحمود محمد شعبان 10 سنوات ومحمد ربيع السيد 14 سنة واحمد محمد احمد 10 سنوات وعبد الكريم محمود 16 سنة وتلميذ آخر، وعلى الفور انتقل فريق من مركز شرطة سنورس إلى المدرسة وسيارات الإسعاف ونقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى، وتم ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب للتلاميذ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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