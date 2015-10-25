أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب المسمم لتلاميذ مدرسة فى الفيوم

Google+ Print
ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب المسمم لتلاميذ مدرسة فى الفيوم ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب المسمم لتلاميذ مدرسة فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عامل نظافة مسئول عن مقصف مجمع مدارس التعليم الأساسى بمدينة سنورس، لقيامه ببيع مشروب مسمم للتلاميذ، ما تسبب فى إصابة 7 تلاميذ بحالات تسمم، بينهم حالة خطيرة، وتم نقل التلاميذ إلى مستشفى سنورس المركزى وتلميذ حالته خطيرة مازال محتجزا بالعناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا بإصابة 7 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسى بحالة تسمم، إثر تناولهم مشروبا مسمما من داخل مقصف المدرسة، وهم: كريم محمد 14 سنة وسلامة محمد احمد 10 سنوات ومحمود محمد شعبان 10 سنوات ومحمد ربيع السيد 14 سنة واحمد محمد احمد 10 سنوات وعبد الكريم محمود 16 سنة وتلميذ آخر، وعلى الفور انتقل فريق من مركز شرطة سنورس إلى المدرسة وسيارات الإسعاف ونقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى، وتم ضبط العامل المسئول عن بيع المشروب للتلاميذ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة:


>
>

ارتفاع عدد التلاميذ المصابين بحالات تسمم فى الفيوم لـ7 بينهم حالة خطرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365