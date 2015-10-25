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توافد أهالى ضحايا حادث كابل ترام الإسكندرية على مشرحة كوم الدكة

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توافد أهالى ضحايا حادث كابل ترام الإسكندرية على مشرحة كوم الدكة توافد أهالى ضحايا حادث كابل ترام الإسكندرية على مشرحة كوم الدكة
توافد أهالى الضحايا الذين لقوا مصرعهم اليوم صعقا بالكهرباء بعد سقوط كابل كهرباء الترام فى مياه الأمطار المتراكمة بالشارع إلى مشرحة كوم الدكة.

وأعرب أهالى الضحايا عن غضبهم الشديد، لإهمال صيانة أسلاك الكهرباء والتى أدت إلى مقتل أشخاص أبرياء لا ذنب لهم سوى رغبتهم فى السعى وراء رزقهم، فيما اعتبر البعض الآخر أن الحادثة قضاء وقدر.

من جانبه، أكد المهندس محمود عليوة، رئيس هيئة النقل العام لليوم السابع، أن كابل كهرباء الترام لم يسقط من تلقاء نفسه، وإنما فرع شجرة كبيرة تسبب فى الكارثة لسقوطه على السلك بسبب سوء الأحوال الجوية مما تسبب فى الكارثة.

وأشار عليوة، إلى أن الواقعة تسببت فى إصابة سيدة وطفلين، مؤكدا وفاة الطفلين فى الحال وعامل المقهى المجاور الذى حاول إنقاذهما، فى حين مازالت الأم فى حالة خطيرة بالمستشفى تنازع الموت، مؤكدا أن الهيئة قد شكلت لجنة على أعلى مستوى لبحث تفاصيل الواقعة ورفع تقرير نهائى بها، مشددا على عدم التستر على أى مخطئ، وإذا كان هناك مخطئ سوف يجاسب على إهماله فورا.

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