بيان المسيري:عرضنا مشكلة الصرف وتلف الطرق ورئيس الحكومة وعد بحلها الشتاء المقبل

أعلن هاني المسيري محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، منذ فجر اليوم، بجميع الإدارات والمديريات المعنية ونزول الدفاع المدني ومطافئ المنطقة الشمالية العسكرية، علاوة على طلب الاستعانة بالدفاع المدني بالبحيرة، إلا أن المحافظة اعتذرت لتعرضها لنفس المشكلة، وتم إبلاغ وزارة التنمية المحلية بالأمر للمساعدة في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه تم نزول جميع المسئولين والانتشار في جميع شوارع المحافظة لمعالجة الأمر بأسرع وقت ممكن وتجنب حدوث أي خطر.

وأشار المسيري إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لمواجهة الكارثة البيئية التى ضربت البلاد وخلال زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للأسكندرية تم عرض مشكلة الصرف الصحي والتي تحتاج إلى مبلغ 75 مليون جنيه لإصلاح المحطات المختلفة والمعدات وإدخال شبكة جديدة تتناسب مع حجم الزيادة السكانية للمحافظة، علاوة على تلف الطرق العامة نتيجة الحمولات الزائدة مما يؤدي إلى تراكم المياه بها، ووعد رئيس الوزراء بتوفير المبالغ المطلوبة و حل المشكلة الشتاء القادم 2016.