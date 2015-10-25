صحة الإسكندرية: ارتفاع ضحايا السيول لـ 5 أشخاص بينهم مستشار وطفلين

قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد ضحايا موجة الطقس السيىء التى ضربت الإسكندرية، اليوم الأحد، وصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ارتفع إلى 5 وفيات بينهم مستشار وطفلين.

وقال”حجازى”، في تصريحات صحفية اليوم، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوط كابل كهربائي عليهم بمنطقة محرم بك وهم: “على خالد على “8 سنوات”، وشقيقه أحمد “4 سنوات”، وإسلام باهر متولى” 29 سنة”.

وأضاف”حجازي” أن مستشار لقى مصرعه بعد أن حاصرت مياه الأمطار سيارته بمنطقة المندرة، وتم نقله لمشرحة كوم الدكة وجارى التعرف على هويته، فضلاً عن مصرع شاب سقط فى حفرة بمنطقة عزبة المطار وصعقه التيار الكهربائى.