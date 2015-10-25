أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي يكلف “إسماعيل” بالسيطرة على أوضاع الطقس السئ بالإسكندرية وتوفير الرعاية للمتضررين

Google+ Print
السيسي يكلف “إسماعيل” بالسيطرة على أوضاع الطقس السئ بالإسكندرية وتوفير الرعاية للمتضررين السيسي يكلف “إسماعيل” بالسيطرة على أوضاع الطقس السئ بالإسكندرية وتوفير الرعاية للمتضررين

الرئيس

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الورزاء شريف إسماعيل  بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على موجة الطقس السيء بمحافظة الاسكندرية، كما أكد الرئيس على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: “تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي بإهتمام بالغ تطورات الموقف الحالي بمحافظة الأسكندرية، وكلف رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على موجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.”

وتابع البيان: “كما أكد الرئيس على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.”

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن