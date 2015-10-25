السيسي يكلف “إسماعيل” بالسيطرة على أوضاع الطقس السئ بالإسكندرية وتوفير الرعاية للمتضررين

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الورزاء شريف إسماعيل بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على موجة الطقس السيء بمحافظة الاسكندرية، كما أكد الرئيس على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: “تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي بإهتمام بالغ تطورات الموقف الحالي بمحافظة الأسكندرية، وكلف رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على موجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.”

وتابع البيان: “كما أكد الرئيس على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.”