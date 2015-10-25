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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أشعر بالاطمئنان بعد مشاهدة مباراة المقاولون

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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أشعر بالاطمئنان بعد مشاهدة مباراة المقاولون رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أشعر بالاطمئنان بعد مشاهدة مباراة المقاولون

هي المرة الأولى التي سوف يواجه فيها محمد صلاح جماهير فريقه القديمة خلال مسيرته ولكنها ليست الأولى التي يتعرض فيها لصافرات الاستهجان بشكل عام.

ويدخل صلاح مع فريقه روما يوم الأحد اختبارا صعبا أمام فريقه السابق فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي.

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ويلتقي الفريقان لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي والفائز منهما سوف يتصدر جدول الترتيب.

ويمتلك روما 17 نقطة مقابل 18 لفريق مدينة فلورنسا.

ومن المتوقع أن يطلق جمهور الفيولا صافرات استجهان كثيرة ضد صلاح بسبب رحيله عن الفريق والانتقال لروما في الصيف الماضي.

فكيف تعامل صلاح مع صافرات الاستهجان خلال مسيرته؟

مكابي تل أبيب

سافر صلاح مع بازل لخوض مواجهة صعبة أمام مكابي تل أبيب في ذهاب تصفيات الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2013.

ورفض صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي ونجح في تسجيل هدفا ساهم به في تأهل بازل لدور المجموعات آنذاك.

ليفربول

كان اللاعب المصري قريبا من الانتقال إلى ليفربول في يناير من عام 2014 ولكن في النهاية اختار الانضمام إلى صفوف تشيلسي.

وفي المباراة الأولى التي واجه فيها صلاح ليفربول في ملعب الأنفيلد تعرض لبعض صافرات الاستجهان من جمهور الحمر بعد تفضيله الانتقال للفريق اللندني.

ولكن قدم صلاح مباراة جيدة إلى حد ما وشارك لمدة 60 دقيقة في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين دون رد.

توتنام

حينما كان صلاح لاعبا في صفوف بازل كان سببا رئيسيا في إقصاء توتنام من الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي بفضل تسجيله لهدف في لقاء الإياب قبل الانتصار بركلات الترجيح.

وبسبب العداوة بين توتنام وتشيلسي حينما حل صلاح مع فيورنتينا ضيفا على ملعب وايت هارت لين في دور الـ32 من نفس البطولة الموسم الماضي تعرض لصافرات استجهان من جمهور السبيرز، وقدم حينها مباراة جيدة لكنه لم يسجل أي هدف.

ولكن رد اللاعب المصري جاء في مباراة العودة بتسجيله لهدف من أصل ثنائية ليتأهل الفيولا للدور التالي.

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فيديو اليوم السابع

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