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فريق أحلام في الجول – هيثم فاروق يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر

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فريق أحلام في الجول – هيثم فاروق يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر فريق أحلام في الجول – هيثم فاروق يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر

معيار الألقاب مع الاحتراف الخارجي هو الذي يرسم هؤلاء اللاعبين الـ11.. FilGoal.com يستعرض فريق أحلام هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومحلل BeInSports.

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أما عن فريق هيثم فاروق، ففي حراسة المرمى كانت إجابته سريعة للغاية.

أفصح "عصام الحضري وأنت مغمض".. هكذا كان رد مدافع منتخب السابق عن حارس أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

فاروق والذي سبق له الاحتراف في صفوف فريق فينورد الهولندي أكد أن اختياراته ستعتمد على من سبق له الاحتراف الخارجي والألقاب والإنجازات.

وجاءت اختيارات مدافع الزمالك السابق كالتالي:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: إبراهيم حسن - وائل جمعة - هاني رمزي - أحمد رمزي

الوسط: أحمد الكأس - حسني عبد ربه - أحمد حسن

الهجوم: حسام حسن - الخطيب - أبو تريكة

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فيديو اليوم السابع

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