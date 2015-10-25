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السيسى يكلف رئيس الوزراء بالسيطرة على الأوضاع بالإسكندرية جراء الطقس السيئ

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السيسى يكلف رئيس الوزراء بالسيطرة على الأوضاع بالإسكندرية جراء الطقس السيئ السيسى يكلف رئيس الوزراء بالسيطرة على الأوضاع بالإسكندرية جراء الطقس السيئ
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، باهتمام بالغ تطورات الموقف الحالى بمحافظة الإسكندرية، وكلف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكل الآثار المترتبة على موجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.

كما أكد الرئيس ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين، وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.
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