عامل يشعل النار فى زوجته وابنه بسبب خلافات أسرية بأكتوبر

أشعل عامل النار بزوجته وابنه بسبب خلافات أسرية بأكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والقبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثانى أكتوبر بلاغا بإصابة "سامية.ا" وابنها "ع" 8 سنوات بعدة حروق ونقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن زوج المصابة يدعى "أحمد.ع" عامل القى كمية من البنزين على زوجته وابنه وأشعل النار بهما.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، فأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.