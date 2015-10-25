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محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016

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محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة اعتمد خلاله الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016 بإجمالي 48.5 مليار درهم.

وأوضح سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر أن 55٪ من ميزانية الاتحاد للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، ليبقى دائماً تطوير وبناء الانسان هو المنهج الثابت في مسيرة الاتحاد.

كما اعتمد سموه اليوم استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين .. وهو القطاع الأكثر توظيفا للمواطنين بعد .

وقال سموه:" هدفنا ليس فقط توطين الوظائف في قطاع المصارف والتأمين .. بل ايضا تطوير وتاهيل المواطنين لتولي وظائف إستراتيجية في هذا القطاع الحيوي".

واعتمد سموه ملف الامارات المقدم للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتغير المناخي، إذ قال: هدفنا انتاج 24٪ من الكهرباء بالدولة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2021.

إلى جانب ذلك، اعتمد سموه قرارا باستضافة المنظمة العربية للسياحة في ابوظبي، الامارات اليوم مؤهلة لقيادة هذا القطاع عربيا وترسيخ السياحة العربية عالميا.

فضلا عن اعتماد اتفاقيات اقتصادية منها اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية تماشيا مع النهج الاقتصادي المنفتح لدولة الامارات.
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