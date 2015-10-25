رجال الشرطة بالإسكندرية يرفعون شعار "شمر بنطلونك وانزل" لإنقاذ الشوارع

"الشرطة فى خدمة الشعب" مشهد لن تراه سوى بمدينة الإسكندرية بعد غرق الشوارع فى نوة شديدة الأمطار اجتاحت المحافظة صباح اليوم، فى محاولات لإنقاذ شوارع عروس البحر بعد ازدحام مرورى ووقوع حوادث تصاميم وصعق بأكثر من منطقة.

وفى قسم باب شرقى وهو من أكبر أقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية، بادر أفراد الشرطة بمحاولة إنقاذ القسم من الغرق وارتفاع منسوب المياه بطريق الحرية ووصول الأمطار إلى داخل القسم، وقام أحدهم بخلع ملابسه الميرى لتسيير حركة المرور بطريق أبو قير وفض الزحام لإنقاذ الشوارع الرئيسية من التكدس المرورى بسبب النوة.

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