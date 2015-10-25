انقطاع الكهرباء عن قرى البرلس إثر سقوط برج "ضغط عالى" لسوء الطقس

انقطعت الكهرباء عن عدد من قرى البرلس، لسقوط برج للتيار العالى بأرض زراعية بقرية "الشهابية"،التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

والقرى التى انقطع عنها الكهرباء "الشهابية"، و"الحماد"، و"العياش"، و"الشركة"، و"الزهراء"، و"المستقبل" و"المساكين"، و"الدعاء"، و"عميرة" و"المعدية البحرية" و"المعدية القبلية"، وعدد آخر من قرى مركز البرلس، لسوء الطقس وشدة الرياح والأمطار الذى تعرضت له المحافظة اليوم.

وأكد "صافى المرسى" صاحب الأرض الزراعبة، أن الرياح تسببت فى اقتلاع 4 أشجار نخيل المحملة بثمار بلح "العرابى"، ويقدر ما تحمله النخلة الواحدة ما يقرب من 400 جنيه، مطالبا وزارة الزراعة بالتعويض اللازم له ولعدد من المتضررين من مزارعى النخيل.

وأصاف المهندس الشاذلى مصطفى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنه جار إصلاح الأعطال وتواجدت فرق العمل بالموقع، وسيعود التيار الكهربائى لهذه القرى عقب عملية إصلاح الأعطال.

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