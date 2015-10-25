نقص الرغبة الجنسية قد يكون دلالة على نوبة اكتئاب

ضعف الرغبة الجنسية عرض يخافه الكثيرون، وبالفعل فهو ينم عن مشكلة ويدق ناقوس الخطر لضرورة البحث والملاحظة ومعرفة السبب سواء عضوى أو نفسى.

الدكتور محمد رمضان، الأخصائى النفسى، أوضح خلال حديثه عن نقص الرغبة الجنسية، أن الرغبة قد ترتبط بالفعل بالحالة النفسية، لأنها رغبة وعلاقة قائمة على الأغلب على المشاعر، ما يجعل الشق النفسى فيها ذى أهمية كبيرة.

وتابع رمضان أن ضعف الرغبة النفسية قد يربط بحالات الشعور بالحزن القوى والمرتبط بالعزلة والاضطرابات المختلفة كالنوم والشهية وغيرها، وكلها أعراض تنم عن الدخول فى نوبة اكتئاب قد تؤثر بالفعل على الأداء الجنسى للمريض، وكذلك على رغبته فى ممارسة العلاقة الزوجية بشكل عام.

ونصح أخصائى النفسية بضرورة السيطرة على الكآبة والنوبات الاكتئابية منذ بدايتها، حتى لا يعانى الإنسان من مرض اضطراب نفسى عضال فى المستقبل مع إهماله مقاومة هذه المشاعر السلبية، لذا عليه أن يصفى ذهنه، ويحسن علاقته بالآخرين وبالطرف الآخر من العلاقة حتى يتمكن من مزاولة حياته بشكل طبيعى.