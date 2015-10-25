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الصنداى تايمز: دعوات للأونروا بطرد موظفين أيدوا قتل الإسرائيليين

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الصنداى تايمز: دعوات للأونروا بطرد موظفين أيدوا قتل الإسرائيليين الصنداى تايمز: دعوات للأونروا بطرد موظفين أيدوا قتل الإسرائيليين

>ذكرت صحيفة الصنداى تايمز، أن وكالة أممية توفر مدارس وخدمات اجتماعية للفلسطينيين، تواجه دعوات متزايدة لطرد موظفين احتفلوا على مواقع التواصل الاجتماعى بالهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين بعد اندلاع العنف بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، الأحد، فإن موظفين تابعين للأمم المتحدة نشروا صورًا تظهر رجالًا ونساءً يرتدون الكوفية الفلسطينية ويمسكون بسكاكين غارقة بالدماء بينما يلقون بالحجارة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن نحو أكثر من 20 موظفًا أمميًا أعربوا عن دعمهم لموجة العنف الحالية وتحديدًا استخدام الفلسطينيين للسكين فى استهداف الإسرائيليين، من خلال نشر مثل هذه الصور على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

ودعت منظمة "UN Watch"، التى تراقب أداء وكالات الأمم المتحدة، الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين"، إلى طرد أولئك الموظفين الذين نشروا ما يوصف بالرسائل المفعمة بالكراهية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقال مدير المنظمة "هيليل نوير"، إن التحريض على الكراهية خاصة من قبل مدرسين من شأنه أن يساهم فى العنف فى الشرق الأوسط. ودعا الأمم المتحدة لإظهار عدم تغاضيها عن العنصرية بين موظفيها، وشدد: "الحكومات التى تمول الأونروا لن تتسامح مع هذا السلوك".

وأضاف نوير أنه تم أخذ صور “screen shots” مما نشره 22 من الموظفين التى تشغلهم الأونروا، بما فى ذلك مدرسون يدافعون عن تصرفات الفلسطينيين بطعن اليهود. وأشار إلى أنهم لا يعلمون ما التحرك الذى سيتم أخذه ضد أولئك الموظفين.


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