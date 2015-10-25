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النيابة تؤجل سماع أقوال مرتضى منصور فى اتهامه بضرب مرشح برلمانى بالدقى

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النيابة تؤجل سماع أقوال مرتضى منصور فى اتهامه بضرب مرشح برلمانى بالدقى النيابة تؤجل سماع أقوال مرتضى منصور فى اتهامه بضرب مرشح برلمانى بالدقى
أرجأت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، اليوم الأحد، الاستماع إلى أقوال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى البلاغ المقدم ضده من العميد مدحت الحناوى المرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة "الدقى والعجوزة"، والذى اتهمه فيها بالتعدى عليه بالضرب أثناء وجوده داخل إحدى اللجان الفرعية وكيلاً عن نجله أحمد مرتضى المرشح بذات الدائرة، وتعديه لفظياً على مشرفة اللجنة، وجار تحديد موعد آخر للاستماع لأقواله.

وكان العميد مدحت الحناوى قال فى تحقيقات النيابة، إنه كان بداخل إحدى اللجان الفرعية بدائرة "الدقى والعجوزة"، لمتابعة سير الانتخابات والعملية التصويتية، وفوجئ بمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يخالف القانون من خلال كسر قواعد الصمت الانتخابى، من خلال توجيه الناخبين للتصويت لنجله "أحمد" والمرشح على ذات الدائرة .

وأضاف "الحناوى" فى التحقيقات، أنه توجه على الفور لرئيس اللجنة وأخبره بما تم من جانب "مرتضى"، ما دفع مرتضى منصور لأن يتدخل فى الأمر ودارت مشادة كلامية بيننا، قام على إثرها بالتعدى على بالضرب ركلاً بقدمه فى ركبتى، ما أدى إلى إصابتى بكدمة وتمزق فى الأربطة، وقدم "الحناوى" للنيابة العامة تقريرا طبيا يشرح حالته الصحية وما به من إصابات .

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مصر 365