محافظ الفيوم يناشد المواطنين المشاركة الإيجابية بجولة الإعادة

ناشد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، جموع الناخبين من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والقرى والمدن ضرورة المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة من الإنتخابات البرلمانية 2015 والمقرر إجراؤها يومى 27و28 أكتوبر الجارى .

وأكد محافظ الفيوم أن غرف العمليات مستمرة فى مباشرة عملها وستكون على أتم الإستعداد لتقديم التسهيلات وتلقى أى استفسارات أو شكاوى بشأن العملية الإنتخابية وتذليلها على الفور، مؤكداً ضرورة إلتزام جميع العاملين بالجهات الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة بالحيادية

التامة وأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين تأكيداً لمبدأ الحيادية وتكافؤ الفرص حتى تخرج الإنتخابات بصورة مشرفة.