محافظ الدقهلية يستدعى رئيس حى شرق بعد انتشار القمامة بكوبرى جديلة

استدعى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، رئيس حى شرق، ومشرف النظافة بالحى، ومدير عام النظافة بالديوان العام ووكيل وزارة الرى.

جاء ذلك، أثناء جولة تفقدية للمحافظ بناحية كوبرى جديلة، بعد أن شاهد تراكم القمامة على حافة ترعة المنصورية أمام عزبة الهاويس وإلقاء المواطنين مخلفات هدد بالمنطقة.

على الفور أمر المحافظة بإزالة القمامة باستخدام المعدات اللازمة لتطهير الترع، وإزالة كافة التراكمات والمخلفات بذات المكان وإعادته إلى شكله الجمالى مرة أخرى.

كما التقى المحافظ بالمواطنين للاستماع إلى متطلباتهم المتعلقة بالنظافة والصرف الصحى بالمنطقة ووعدهم بالعمل على حله الفترة القادمة.