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إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية
قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط إنه تقرر إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 6 عقدة وارتفاع الأمواج 2 متر، لافتا إلى أنه سيتم إعادة فتح الميناء بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار الشيطى إلى أن أرصفة الميناء عليها 19 سفينة متنوعة بينهم سفينة حاويات وأخرى محملة بالذرة ويوجد فى منطقة الانتظار 25 سفينة أخرى.


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