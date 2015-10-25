صحة أسيوط :إحالة 64 مريض بفيروس غامض بقرى ديروط للمستشفيات لعلاجهم

قال الدكتور احمد انور وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أنه تم إحالة 64 شخص من المرضى بالفيروس الغامض بقرى ديروط للمستشفيات لعلاجهم.

وقال وكيل وزارة الصحة في بيان رسمي ،ان المديرية نظمت عدة قوافل طبية بقرى دشلوط وابوكريم ونجع خضر شملت القوافل 12 تخصص و3 عيادات حميات و3 عيادات اطفال و2 عيادات باطنة وتم توقيع الكشف الطبى على 3214 مريض وتحويل 64 مريض الى المستشفيات واجراء 244 تحليل و24 اشاعة وعمل تثقيف صحى لعدد 334 مواطن وعمل 320 استبيان.

واشار وكيل وزارة الصحة الى ان القوافل الطبية يتم تنظيمها وفقا لخطة القوافل الطبية العلاجية المرسلة من وزارة الصحة وحسب احتياجات القرى والنجوع واحتياجات المواطنين .

اعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عن استمرار القوافل الطبية المجانية وتكثيفها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة قرى مركز ديروط لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان وتوقيع الكشف الطبى عليهم وعمل التحاليل اللازمة لهم وذلك على خلفية اصابة العديد من المواطنين بقرى مركز ديروط باعراض مرضية متشابهة تم علاج معظمها بمستشفيات وزارة الصحة وجاري فحص العينات الواردة من هذه القرى لمعرفة الاسباب وراء انتشار هذه الاعراض .

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