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بالصور.. ختام فعاليات مهرجان النيل الأول للتجديف والكياك فى الأقصر

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بالصور.. ختام فعاليات مهرجان النيل الأول للتجديف والكياك فى الأقصر بالصور.. ختام فعاليات مهرجان النيل الأول للتجديف والكياك فى الأقصر
اختتمت فعاليات بطولة مهرجان النيل الأول للتجديف والكياك والكانوى، اليوم الأحد، والتى أقيمت بنادى التجديف بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاتحاد المصرى للتجديف، وبحضور الدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور مدحت السيد مدير عام مديرية وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

شارك فى البطولة 10 منتخبات على مستوى الجمهورية وهى من محافظات "الأقصر والجيزة والقاهرة وجنوب الوادى ومحافظات القناة والإسكندرية"، والذى استمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام من الجنسين فى الكاياك والكانوى وشارك بالبطولة 160 لاعبا ولاعبة.

وقد شارك منتخب الأقصر بفريق مكون من كل من ( مالك على – عمر محمود قاسم – محمد عبد القادر – محمد حجاجى – محمد مصطفى – محمد نصر – روان عمر مكى – رؤى ممدوح محمد – مروان ابراهيم – احمد بشارى – إسلام محمد مروان يحيى) وتحت قيادة جهاز تدريبى مكون من الكابتن يحيى أبو السعود والكابتن حسين عبد النعيم، والمشرف على الفريق عمر حرز الله.

وأكد الدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من هذا المهرجان الذى أقيم بنادى التجديف بالأقصر، هو تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر التى تعتبر من أجمل المقاصد السياحية فى العالم، وذلك نظراً لوجود العديد من الأماكن الأثرية المتميزة مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادى الملوك فى البر الغربى، كما يوجد بالأقصر منشآت رياضية وشبابية تصلح لتنظيم الدورات والمسابقات الرياضية فى الألعاب المختلفة.

وأضاف مساعد وزير الشباب والرياضة – خلال الحفل الختامى للمهرجان - أن الأقصر تمتاز بالعديد من الفنادق بمستوياتها المختلفة التى تناسب جميع الزائرين، وكذلك الجو المعتدل طوال العام، كما أن إدارة المهرجان اختارت عدد من المسابقات للمشاركين، مثل التجديف والكانوى والكياك، حيث يتم تنفيذها فى نهر النيل.

ومن جانبه، أشار الدكتور مدحت السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن أحد أهداف هذا المهرجان، هو تفاعل جميع المشاركين لإظهار وجه المحافظة الحضارى أمام عدد من السائحين الأجانب، لنقل رسالة سلام لكثير من دول العالم، والتأكيد على أن الأقصر مهد السحر والجمال، ورجال الشرطة على أتم الاستعداد لتأمين أية فعاليات أو مهرجانات تقام داخل المحافظة.

كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضى فعاليات مهرجان النيل فى "الكانوى والكياك"، بمشاركة 160 لاعبا على مستوى الجمهورية، لتنشيط السياحة الداخلية، حيث تم استقبال الوفود المشاركة، تلاها طابور عرض للفرق المشاركة أمام نادى التجديف، كما تم تنظيم جولة بالحنطور داخل المدينة، والهدف من استضافة المهرجان هو تنشيط السياحة الداخلية، وتوصيل رسالة أن الأقصر آمنة، وقادرة على استضافة البطولات والمهرجانات المختلفة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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