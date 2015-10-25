مجلس الدولة بالشرقية يحسم مصير 4 مرشحين بدائرتى الزقازيق وكفر صقر

قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد حجز 4 دعاوى خاصة بمرشحين من دائرتى الزقازيق وكفر صقر الانتخابية فى محافظة الشرقية، يطالبون فيها ببطلان حكم باستبعادهم من كشوف المرشحين لجلسة 1 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

كان تقدم كل من "أنعام محمد على، ومحمدى عبد السميع ، ونعيمة عيسى" من دائرة الزقازيق و "محمد السيد " دائرة كفرصقر، بدعوى أمام مجلس الدولة يطالبون فيها ببطلان حكم محكمة الإدارية العليا الذى صدر الأحد الماضى باستبعادهم من كشوف المرشحين .

وقالت إنعام محمد على، إن اللجنة الفرعية للانتخابات استبعدتهم فى المرة الأولى بسبب عدم استكمال أوراق، وحصلوا على حكم من القضاء الإدارى بالزقازيق بعودتهم لكشوف المرشحين، إلا أن الإدارية العليا تلقت طعنا فى الحكم، أصدرت فيه خلال جلستها الأسبوع الماضى حكما باستبعادنا، دون الاطلاع على ملفات القضايا ذلك بحسب قولها .

وأضافت المرشحة المستبعدة، أنها أوضحت اليوم لقاضى مجلس الدولة، أن ملفات الدعوى تعطل وصولها للإدارية العليا بتقصير من الموظفين بمحكمة الزقازيق.