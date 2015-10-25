بالصور.. نائب وزير الشباب يتفقد عددا من المشروعات فى الأقصر

تفقد الدكتور أشرف صبحى، مساعد وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتوجه الدكتور صبحى لنادى الأقصر الرياضى، وحمام السباحة والذى تم إنشاؤه بداخل النادى، برفقة مدحت السيد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وحمدى حسين وأبو الحسن الشاذلى أحمد وكيلى المديرية للرياضة والشباب بالأقصر.

وقبيل الجولة عقد مساعد وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً معهم استكمالاً لسلسلة المتابعات الميدانية التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لمختلف المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات.

وأوضح الدكتورمدحت السيد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن الاجتماع دار حول أهم المشروعات الإنشائية التى تم تنفيذها بمديرية الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مساعد الوزير اطمأن على الانتهاء من التطوير بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم استحداث قاعة اجتماعات ووحدة معلومات ومركز تدريب على الحاسب الآلى.



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