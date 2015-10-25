ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات.

وتم ضبط "جمعة.ش.ج" عاطل مقيم طما بالفيوم مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار وحرر له المحضر رقم 2015/4357 إدارى مركز إهناسيا، و"مليجى.م.أ" سائق مقيم فابريقة ببا مركز ببا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وعدد (1) طلقة من ذات العيار وحرر له المحضر رقم 2015/6526 إدارى مركز ببا.

كما تم ضبط "عبد الله.ع.أ" فلاح مقيم نور الدين مركز سمسطا وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تحمل رقم (47897 - 13) وحرر له المحضر رقم 2015/3802 إدارى مركز سمسطا.

كما تمكن رجال مباحث مركز شرطة اهناسيا غرب بنى سويف برئاسة العميد هشام فريد مأمور المركز من ضبط هارب من السجن المؤبد وكذلك من السجن ثلاث سنوات.

وضبط عمرو محمد حسان 28سنة عاطل مقيم العواونة مركز إهناسيا والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2014/3741 جنايات مركز إهناسيا والمقيدة برقم 2015/864 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات بجلسة 2015/7/29 وكذا الجناية رقم 2014/3946 جنايات مركز إهناسيا والمقيدة برقم 2015/3946 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن المؤبد بجلسة 2015/4/29.

وفى المنيا، ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطلين متهمين بسرقة هاتف محمول من طالبة جامعية بمدينة المنيا وتحرر موقع بالواقعة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا يفيد بضبط كل من ياسين فتحى جمال 21 سنة عاطل وعيد عماد وهبة 23 سنة عاطل ومقيمان بعزبة المصاص ببندر المنيا لقيامهما بسرقة هاتف محمول من المدعوة ماجى كرم عبد السيد 18 سنة طالبة جامعية ومقيمة بمحافظة سوهاج حال سيرها بميدان عبد المنعم دائرة القسم. وبعرض الهاتف المحمول على المجنى عليها تعرفت عليه وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24762 لسنة 2015 جنح قسم المنيا.

وفى القليوبية، توفى رجل عجوز إثر أزمة قلبية وهبوط فى الدورة الدموية خلال جلوسه على محطة قطار بنها.

>تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم بنها بالواقعة، وبالفحص تبين ورود لقسم بنها المحضر رقم 4 أحوال قسم شرطه محطه سكه حديد بنها يتضمن أنه حال تواجد المدعو عطية عيد محمود الجزار سن 65 بالمعاش ومقيم المنشية – دائرة القسم بمحطة السكة الحديد ببنها حدث له هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوفى على إثر ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة طبيعية نتيجة مضاعفات لكونه مريضا بمرض السكر والقلب أدى لهبوط حاد بالدورة التنفسية، ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، بإجراء التحريات بمعرفة مباحث قسم شرطة سكة حديد بنها بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة. أعيد قيد المحضر رقم 3884 ادارى قسم أول بنها لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.