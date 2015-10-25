القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بغلق قناة "فلول" الفضائية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى غلق قناة فلول الفضائية.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الإعلام، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار، للمطالبة بسحب ترخيص القناة.

وجاء بصحيفة الدعوى التى أقامها المحامى مصطفى شعبان، أن القناة المطلوب غلقها والتى أسستها سما المصرى تمارس أفعالا منافية لقيم المجتمع وثقافته، وتعرض أمورا وصلت للإيحاءات الجنسية.

وكلفت المحكمة "نايل سات" بإعداد تقرير فنى حول مدى إمكانية وقف بث القناة من على قمر نور سات.