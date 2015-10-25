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دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" يدفع ببطلان أمر الإحالة والاستدلال

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دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" يدفع ببطلان أمر الإحالة والاستدلال دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" يدفع ببطلان أمر الإحالة والاستدلال
تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إلى مرافعات الدفاع، فى إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب ببورسعيد".

وبدأت مرافعة الدفاع متمثلةً فى الدفع ببطلان أمر الإحالة بالدعوى الماثلة، وكذا بطلان التحقيقات وانتفاء الدليل المادى على ارتكاب التهم الواردة فى أمر الإحالة، وانتفاء جريمة التجمهر، إلى جانب بطلان الاستدلال المستمد من شهادة الشهود لقيامهم بافتراء الباطل.

وتابع دفاع المتهم الثالث مرافعته قائلا، إن موكله كان خارج البلاد خلال أحداث 30 يونيو و3 يوليو، وتقدم الدفاع بشهادة تحركات موكله، واتهم دفاع المتهم مجرى التحريات بالتدليس على المحكمة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع فى القتل وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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