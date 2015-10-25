دراسة تحذر: الجبنة بها مادة تحفز مستقبلات المخدرات فى المخ تسبب الإدمان

نتائج جديدة وخطيرة كشف عنها مؤخراً تقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميتشيجن الأمريكية، حيث أشارت إلى أن تناول الجبن يتسبب فى إدمانها، حيث ثبت أنها تحتوى على مادة بروتينية تعرف باسم الكازين casein، وهى تسهم فى تحفيز نفس المستقبلات الأفيوينية فى المخ التى تحفزها المخدرات، والمسئولة عن حدوث الإدمان، وبالتالى لا يستغنى الشخص عن تناول الجبنة.

ويوجد بروتين الكازين فى منتجات الألبان بصفة عامة، والجبن بصفة خاصة، حيث تحتوى الأخيرة على نسبة أكبر من هذه المادة بمعدل 10 أضعاف، وهى يتكسر خلال عملية الهضم لتنتج مادة الكازامورفين casomorphins، والتى تعمل على المستقبلات الأفيوينة فى المخ، المسئولة عن تخفيف الشعور بالألم والإحساس بالمتعة والإدمان، وكما تسهم فى تحفيز إفراز الدوبامين الذى يجعل الإنسان يشعر بالسعادة والانتباه.

واكتشف الباحثون أن البيتزا تعتبر من أكثر الأطعمة التى يتم إدمانها فى العالم، نظراً لاحتوائها على قدر كبير من الجبن، ويبلغ متوسط ما يتناوله الشخص من أنواع الجبن المختلفة خلال حياته حوالى 16 كجم، وهو ما يعنى أنها تسبب إدمان تناولها فعلاً، على حد قول التقرير.