تعرف على أهم أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر

يعانى أطفال كثيرون من الإصابة بمرض السكر نتيجة أسباب متعددة، يحددها الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنى والسكر بمستشفى الطلبة جامعة المنوفية، بقوله: يعانى أطفال كثيرون من الإصابة بمرض السكر حيث لوحظ زيادته بسب العادات الغذائية فى تناول الأغذية فعلى سبيل المثال تناول الأطفال الوجبات السريعة الغنية بالدهون وشرب المشروبات الغازية والحلوى الغنية بالسكريات بالتالى يصاب كثير من الأطفال بالسمنة ومنها للسكر.

>ويستكمل د. حسنى قائلا: "يجب على الأمهات عدم اتباع أسلوب الإجبار فى التعامل مع طفلها مريض السكرى حتى لا يؤثر ذلك على حالته النفسية كما هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتجنب تعرض الطفل مريض السكر لبعض الأضرار الصحية، وأهمها":

>1) الالتزام بالإرشادات الطبيبة التى يقررها الطبيب لمريض للحفاظ على ضبط مستوى السكر فى الدم.

>2) الاهتمام بتغذية الطفل بحيث يكون متوازن من الناحية الصحية المناسبة له.

>3) تقليل تناول الطفل قدر الإمكان للحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

شبكةعيونالإخبارية

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