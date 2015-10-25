إصابة 9 أفراد فى حادث تصادم بالمنوفية

أصيب اليوم 9 أفراد بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى على طريق منوف- كفر داود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد مكاوى، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وبالانتقال الفورى تبين إصابة 9 أفراد بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى على طريق منوف- كفر داود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.