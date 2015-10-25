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إصابة 9 أفراد فى حادث تصادم بالمنوفية

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إصابة 9 أفراد فى حادث تصادم بالمنوفية إصابة 9 أفراد فى حادث تصادم بالمنوفية
أصيب اليوم 9 أفراد بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى على طريق منوف- كفر داود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد مكاوى، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وبالانتقال الفورى تبين إصابة 9 أفراد بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى على طريق منوف- كفر داود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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