إصابة 6 تلاميذ بمدرسة فى الفيوم بحالة تسمم إثر تناولهم مشروب من الباعة الجائلين

أصيب 6 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسى بمدينة سنورس بالفيوم بحالة تسمم، إثر تناولهم مشروب من الباعة الجائلين، وتم نقلهم للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

كان الدكتور سامح محمد السيد مدير مرفق إسعاف الفيوم، قد تلقى إخطارا بإصابة 6 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسى بحالة تسمم غذائى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، وتم نقل التلاميذ إلى المستشفى وهم كريم محمد 14 سنة وسلامة محمد أحمد 10 سنوات ومحمود محمد شعبان 10 سنوات ومحمد ربيع السيد 14 سنة وأحمد محمد أحمد 10 سنوات وعبد الكريم محمود 16 سنة.

وأكد الطلاب أنهم تناولوا مشروب سحلب بمقصف المدرسة، وأصيبوا بعده بحالة إعياء، وتم عمل الإسعافات اللازمة للتلاميذ .

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