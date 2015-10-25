شرطة النقل تعيد حقيبة بداخلها 4 آلاف جنيه لطالب فقدها بمحطة مترو حلوان

نجح ضباط شرطة النقل والمواصلات فى إعادة حقيبة مفقودة من طالب وبداخلها 4 آلاف جنيه بمحطة مترو حلوان، حيث عثر عليها بداخل عربة أحد قطارات المترو، وحرر محضر بالواقعة.

كانت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حلوان لمترو الإنفاق تتفقد الحالة الأمنية بداخل عربات وعثر أحد المجندين على حقيبة بلاستيكية متروكة داخل إحدى قطارات المترو أثناء تعقيمه عقب وصوله للمحطة، وبفحصها باستخدام جهاز الإكس راى، تم التأكد من خلوها من أى أجسام غريبة، وتبين أن بداخلها (مبلغ مالى 4000 جنيه مصرى وكذا بعض الملابس، وتم التحفظ عليها بالمحطة.

وفى وقت لاحق حضر مالك الحقيبة ويدعى "إبراهيم.ح.ح" 22 سنة طالب مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى – قنا للمحطة، وأقر بتركه للحقيبة سهوا داخل إحدى قطارات المترو، وتم تسليمه الحقيبة بعد ما أدلى بأوصافها ومحتوياتها.