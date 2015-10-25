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القبض على تاجر متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالجيزة

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القبض على تاجر متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالجيزة القبض على تاجر متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالجيزة
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على تاجر متهم بالاتجار بالدولار فى السوق السوداء، حيث تم ضبطه بمنطقة الهرم وبحوزته 6 آلاف دولار و17 ألف جنيه مصرى، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات للواء محمد حسن، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد اتجار "ناصر.ا" بالدولار فى السوق السوداء وتردد عدد من الراغبين فى البيع والشراء عليه بمنطقة الهرم.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن العقيد ضياء فاروق، والمقدم حسن الصبان والمقدم مصطفى ياسين والمقدم أيمن عبد الخالق ضباط الأموال العامة، من القبض على المتهم وبحوزته 6 آلاف دولار، بالإضافة إلى 17 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهته اعترف باتجاره بالدولار فى السوق السوداء، فحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

يذكر أن إدارة مباحث الأموال العامة شددت من إجراءاتها وكثفت من تحرياتها للقبض على المتهمين بالاتجار بالعملة وخاصة الدولار فى السوق السوداء بعد ارتفاع فى الآونة الأخيرة.

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مصر 365

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