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الملاحة: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

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الملاحة: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية الملاحة: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

أرشيفية

‫أكد الكابتن إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار القاهرة الدولي رغم سوء الأحوال الجوية، وقال إن حركة الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف محيى، في تصريحات صحفية، أن سوء الطقس في بعض الأماكن لا يؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات او وصولها ولم يحدث اي تحويلات الي مطارات اخري بديلة سواء من مطار القاهرة الي المطارات الآخري او العكس ، والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة ، وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.

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