"انتخابات عمان": عملية التصويت تمضى بكل سهولة ويسر دون أى عوائق

>أكد المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة أن عملية التصويت لانتخابات المجلس انطلقت صباح اليوم فى جميع ولايات السلطنة وهى تمضى بكل سهولة ويسر دون أى عوائق تذكر.. مشيرا إلى أنه من خلال الاتصالات التى تتم بكافة المراكز الانتخابية ، بدأ الناخبون فى التوافد إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحا، وسوف تتواصل العملية الانتخابية طوال اليوم حتى الساعة السابعة مساء مع إمكانية تمديد الوقت فى حال استدعى الأمر ذلك .

وقال البوسعيدى - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن كل الظروف مهيأة لإنجاح الانتخابات، حيث أن جميع اللجان الانتخابية فى مختلف ولايات السلطنة استعدت استعدادا تاما لهذا الحدث الوطني، لافتا إلى أن آلية التصويت التى ستتبع فى مراكز الانتخاب يشترط فيها إحضار الناخب أو الناخبة لبطاقته الشخصية للإدلاء بصوته لاختيار العضو الذى سيختاره لمجلس الشورى .

وأوضح أن الوحدات الإلكترونية المتنقلة تم توفيرها فى مراكز الانتخاب أثناء فترة التصويت ، ليتمكن الناخبون الذين لم يثبتوا النظام الإلكترونى فى بطاقاتهم الشخصية من تثبيت النظام مما سيمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابى .

وأشار رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى إلى أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات الفرز الأولية أولا بأول ، وأنه سيتم بث المؤشرات الأولية لعملية الفرز مباشرة على الموقع الالكترونى لانتخابات مجلس الشورى، كما سيكون هناك نقل مباشر لتلفزيون سلطنة عمان لمجريات العملية الانتخابية .

ووجه البوسعيدى شكره لجميع العاملين فى انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، مثمنا جهودهم المخلصة طوال الفترة الماضية .. موجها شكره أيضا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية التى تنقل هذا العرس الديمقراطى .