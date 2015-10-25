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أمريكا والسعودية تقرران زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة

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أمريكا والسعودية تقرران زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة أمريكا والسعودية تقرران زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة

>قالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد اجتماع وزير الخارجية جون كيرى مع الملك سلمان عاهل يوم السبت إن البلدين اتفقا على زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة والسعى فى الوقت نفسه إلى تسوية سياسية للصراع الدائر فى سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.

وزار كيرى الرياض لعقد اجتماعات مع العاهل السعودى وولى العهد وولى ولى العهد ووزير الخارجية فى آخر محطة فى جولة شملت فيينا حيث التقى بنظرائه من السعودية وتركيا وروسيا.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية بعد اجتماعات كيرى فى السعودية إن الجانبين "تعهدا بمواصلة الدعم وتكثيفه للمعارضة السورية المعتدلة وفى الوقت نفسه متابعة المسار السياسى، ولم يوضح البيان ماهية الدعم المقصود.

وكانت المعارضة دعت مسانديها فى الخارج بما فيهم السعودية إلى تقديم مزيد من الدعم للتصدى لهجمات كبرى يشنها الجيش السورى بدعم من مقاتلى حزب الله اللبنانى ومقاتلين ايرانيين تحت غطاء جوى روسى .

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مصر 365

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