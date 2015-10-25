الأسد: "القضاء على التنظيمات الإرهابية " سيؤدى إلى حل سياسى

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس السورى بشار الأسد قوله إن "القضاء على التنظيمات الإرهابية" سيؤدى إلى الحل السياسى الذى تسعى اليه كل من سوريا وروسيا وعبر عن تقديره للضربات الجوية التى تنفذها موسكو خلال اجتماع مع وفد روسى اليوم الأحد.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت فى وقت سابق اليوم عن مشرع حضر الاجتماع قوله إن الأسد مستعد للمشاركة فى انتخابات رئاسية إذا أيد الشعب السورى الفكرة.

ولم يذكر أول تقرير نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بشأن الاجتماع مقترحا طرحته روسيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونقلت (سانا) عن الرئيس السورى قوله "القضاء على التنظيمات الإرهابية من شأنه أن يؤدى إلى الحل السياسى الذى نسعى إليه فى سوريا وروسيا."