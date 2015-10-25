صور| الإسكندرية تغرق بأمطار “نوة رياح الصليبة”

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تساقط أمطار رعديه غزيرة غطت الشوارع والميادين المحافظة ، وتسبب الأمطارفي تراكم المياه بكافة الشوارع ومناطق الإسكندرية وأسفل الكباري، مما أثر على حركة المشاة وسير السيارات.

فيما أغرق كلًا من كوبري المندرة وكوبري الإبراهيمية وكليوباترا ونفق سيدي بشر في مياه الأمطار.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش على أن هطول الأمطار لم يؤثر على حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة، واستمرت عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر بصورة طبيعية ومنتظمة.

ودفعت محافظة الإسكندرية بسيارات لشفط المياه وتصريفها بأماكن الصرف الصحي محاولة إصلاح تعطلها.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية، لتيسير وتسهيل حركة المُشاه، ومرور السيارات ومنع تكدسها، وتحقيق السيولة المرورية.

ويذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة “رياح الصليبة” وتستمر لمدة 3 أيام وتصاحبها رياح غربية.