تعرف على حكمي مواجهتي الزمالك والأهلي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراتي أسوان ضد الزمالك والأهلي ضد غزل المحلة إلى الحكمين أمين عمر ومحمود عاشور على التوالي.

وسيدير عمر رابع مباراة للزمالك في الدوري بعدما فاز معه الأخير على الرجاء وبتروجيت الموسم الماضي وتعادل أمام المضيف الجونة 1-1.

بينما يتفائل الأهلي دائما بعاشور الذي فاز معه بمباريته السبع التي أدارها آخرها لقاء مصر المقاصة الموسم الماضي الذي انتهى بهدفين دون مقابل في السويس.

ويحل الزمالك ضيفا على أسوان في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بينما يستضيف الأهلي أبناء المحلة في الثامنة إلا ربع في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتغلب بطل الدوري ووصيفه في الجولة الأولى من الموسم الجديد للمسابقة ففاز الزمالك 2-صفر على وادي دجلة وتغلب الأهلي بهدف دون رد على طلائع الجيش.