الزمالك: الأداء يهمنا مثل النتيجة.. ونحترم كل فرق الدوري

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن فريقه يحترم كل منافسيه في الدوري المصري الممتاز الذي حصده الموسم الماضي للمرة الـ12 في تاريخه.

ويحل الزمالك ضيفا على أسوان الصاعد حديثا الأحد في الجولة الثانية من حملة دفاعه عن اللقب وكان قد فاز على وادي دجلة في الأسبوع الأول بهدفين دون مقابل.

وقال يوسف لموقع ناديه على الإنترنت:"الزمالك يحترم كل منافسيه في الدوري سواء الصغار أو الكبار وخاصة أسوان لأنه صاعد من الدرجة الثانية ويسعى للظهور بشكل طيب أمام حامل اللقب".

وأضاف "هدفنا الفوز وتقديم أداء فني جيد فوق أرضية الملعب".