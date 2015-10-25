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واشنطن تايمز: داعش يربح 50 مليون دولار شهريا من مبيعات النفط

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واشنطن تايمز: داعش يربح 50 مليون دولار شهريا من مبيعات النفط واشنطن تايمز: داعش يربح 50 مليون دولار شهريا من مبيعات النفط

>ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن تنظيم داعش الإرهابى، فى العراق وسوريا، يربح أكثر من 50 مليون دولار شهريا جراء مبيعات النفط الخام فى المناطق الواقعة تحت سيطرته.

فبحسب الاستخبارات العراقية ومسئولون أمريكيون، تقول الصحيفة، فى تقرير السبت، فإن مبيعات النفط هى أكبر مصدر وحيد للدخل المستمر للتنظيم وسبب رئيسى لقدرته على الاحتفاظ بسيطرته على مساحات واسعة فى العراق وسوريا أو ما يصفه بأراضى دولة الخلافة.

وتشير إلى أن الثروة النفطية لمقاتلى التنظيم المتطرف، التى سلطت وكالة الأسوشيتدبرس الضوء عليها فى تقرير هذا الأسبوع، تظهر الإدارة الجيدة لصناعة الإرهاب، التى فشلت الدبلوماسية الأمريكية والضربات الجوية حتى الآن فى وقفها.

وبحسب مسئولون من الاستخبارات العراقية، يبيع عناصر التنظيم النفط الخام للمهربين بأسعار تتراوح بين 10 و35 دولارا للبرميل. ويقوم المهربون ببيع النفط بعد ذلك إلى وسطاء فى تركيا أو أفراد فى الأراضى الكردية، بحسب مسئول عراقى وحيد، وهو ما نفاه سياسى كردى.

ويعتقد أن عناصر داعش يستخرجون حوالى 30 ألف برميل نفط يوميا من الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا، بينما يستخرج بين 10 آلاف و20 ألفا يوميا من العراق. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء التركى فإنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة على الحدود لمنع عمليات تهريب النفط حيث تم إحباط 3319 حالة تهريب من سوريا فى نهاية سبتمبر الماضى.


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