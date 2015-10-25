لاعب مانشستر سيتي: في كرة القدم عليك دفع مبالغ مجنونة كي تنال الأفضل

للمرة الأولى في مسيرته يتعرض محمد صلاح لموقف مواجهة جمهور فريقه القديم وذلك حينما يحل ضيفا مع روما على ملعب أرتيميو فرانكي لمواجهة فيورنتينا.

ويواجه روما منافسه فيورنتينا يوم الأحد في تاسع جولات الدوري الإيطالي.

3 أسباب قد تجبر جارسيا على إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا

بالفيديو – روما ضد فيورنتينا.. كيف تعامل صلاح مع صافرات الاستهجان؟

وخلال مسيرة صلاح بداية من المقاولون مرورا ببازل ثم تشيلسي وفيورنتينا وأخيرا روما، يتعرض اللاعب المصري لموقف مواجهة فريقه القديم.

ومن المتوقع أن يكون هناك استقبالا عدائيا من قبل جمهور الفيولا للجناح المصري بعدما رفض إكمال مسيرته مع الفريق وفضل الانتقال إلى روما.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 استقبالات عدائية من الجماهير للاعبيهم السابقين.

روبرتو باجيو

في عام 1990 انتقل معشوق جماهير فيورنتينا روبرتو باجيو إلى أحد أشد المنافسين كرها لهم وهو يوفنتوس.

اندلعت المظاهرات في فلورنسا بسبب ذلك الأمر مما أدى لإصابة بعض الجماهير وأكد باجيو أنه أجبر على الانتقال.

وفي أول مباراة له كان هناك استقبالا عدائيا من جماهير الفيولا لباجيو وتم إلقاء قميص الفريق عليه وقام بتقبليه آنذاك.

لويس فيجو

استيقظت جماهير برشلونة في إحدى أيام شهر يوليو من عام 2000 لتتفاجئ بانتقال لاعبهم الأبرز لويس فيجو إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وفي عودة فيجو لملعب كامب نو كانت الملعب بأكمله يطلق صافرات الاستهجان نحوه.

ولم يستطع أيضا في إحدى المباريات أن يذهب للعب الركلة الركنية بسبب إلقاء الجماهير عليه الزجاجات والعديد من الأشياء الأخرى.

ليوناردو

لاعب ميلان من عام 1997 إلى 2001 ثم من 2002 إلى 2003، ثم مديرا فنيا له لمدة عام من 2009 لـ2010.

ولكن كل هذا لم يمنعه من الانتقال للغريم التقليدي إنتر لتدريبه في عام 2010 وحتى 2011.

وعند مواجهة الفريقين في الدربي قام جمهور ميلان بعمل "دخلة" كاملة لمدربه البرازيلي يتهمه فيها بالخيانة بعد "العشاء الأخير في إشارة لخيانة يهوذا للسيد المسيح".

ماثيو فالبوينا

ثماني سنوات قضاها ماثيو فالبوينا مع فريق مارسيليا الفرنسي قبل الرحيل عنه إلى دينامو موسكو في عام 2014.

وقررت إدارة النادي آنذاك حجب قميصه الذي حمل رقم 28 وبكى اللاعب كثيرا خلال المؤتمر الصحفي الوداعي لفريقه.

وبعد عام واحد فقط عاد فالبوينا إلى فرنسا مرة أخرى ولكن تلك المرة عن طريق الغريم التقليدي ليون مما جعل جماهير فريقه السابقة تصب كامل غضبها عليها.

وفي مباراة الفريقين تعرض اللاعب لصافرات استهجان كثيرة مع رفع لافتات مسيئة له.

سول كامبل

كان سول كامبل لاعبا في صفوف توتنام من عام 1992 حتى 2001 وفي ظل نهاية تعاقده تفاوضت إدارة ناديه معه لتجديد العقد وجعله أغلى لاعب في صفوف الفريق.

وفي تلك الأثناء قام أرسنال بدعوة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي لتقديم الحارس الجديد ريتشارد رايت.

ولكن فوجئ الجميع بأن المؤتمر كان لتقديم اللاعب الجديد في صفوف الفريق وقائد توتنام السابق كامبل.

واستقبلت جماهير توتنام كامبل بصافرات الاستهجان وإطلاق عليه لقب "يهوذا" في أول عودة له لملعب وايت هارت لين.

وفي عام 2009 تم منع أربعة من جمهور توتنام من دخول الملاعب لثلاث سنوات بعد ترديد هتافات مسيئة ضد كامبل.