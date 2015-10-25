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السيسي يبدأ جولة خارجية إلى الإمارات و الهند والبحرين الثلاثاء المقبل

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السيسي يبدأ جولة خارجية إلى الإمارات و الهند والبحرين الثلاثاء المقبل السيسي يبدأ جولة خارجية إلى الإمارات و الهند والبحرين الثلاثاء المقبل

الرئيس عبد الفتاح

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الثلاثاء، جولة خارجية تشمل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ومملكة البحرين.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس سيبدأ جولة خارجية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأوضح يوسف، أن مباحثات السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والمسئولين هناك، “ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار المهددة للأمن القومي العربي، خاصة في ظل اتساع دائرة إنتشار الإرهاب والفكر المتطرف”.

وأضاف، “الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى الهند للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية الوثيقة، التي تجمع بين والهند، وإهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها، من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

كما تأتى المشاركة المصرية في إطار الدور الريادي لمصر على المستويين الأفريقي والدولي، وإهتمامها بالقضايا الإفريقية، فضلاً عن حرصها على تنمية وتطوير علاقات القارة الإفريقية بمختلف القوى الدولية، ولا سيما الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، مثل الهند.

 

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