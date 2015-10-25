مقتل 3 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع أمن الإسماعيلية وضبط متفجرات معهم‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من قتل 3 إرهابيين بعد معركة بالأسلحة النارية معهم، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة وقنابل ومتفجرات.

وكانت معلومات قد وردت للواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الجبل بدائرة مركز القصاصين.

عقد مدير الأمن اجتماعا ضم اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية والعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، وضباط الأمن الوطنى لوضع خطة القبض على الإرهابيين، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومتفجرات.

تم تحديد موعد مداهمة وكرهم بمنطقة الجبل، وعندما شعر الإرهابيون بقدوم القوات أطلقوا النار وبادلتهم القوات، وتمكنت من قتل 3 إرهابيين وضبط بحوزتهم على كمية من المتفجرات والأسلحة والذخيرة والقنابل ودوائر معدة للتفجير.

تم التحفظ على جثث الإرهابيين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وقال مصدر أمنى إنه جار التوصل إلى شخصيات وهوية الإرهابيين الثلاثة.